Погода в СНГ: на севере и востоке Казахстана метель, в Кыргызстане солнечно и тепло

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снегопад и гололедица ожидаются сегодня в Москве и Подмосковье. По данным Гидрометцентра, днем в столице будет от двух до четырех градусов мороза. Ночью температура воздуха опустится до минус шести. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В регионы Казахстана пришла непогода. На севере и востоке страны метель. Некоторые дороги перекрыты из-за гололеда. В отдельных районах ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду. Южную столицу ночью и утром накрыл густой туман. Но, несмотря на это, алматинский аэропорт работал в штатном режиме. Сегодня в городе обещают солнечную погоду. Ясно будет в горах и на равнинной местности. Температура воздуха – плюс девять градусов.

Беларусь

В Беларуси сегодня от минус двух до плюс трех градусов. Синоптики обещают небольшой снег. В южных областях страны на дорогах гололедица, там объявили «оранжевый» уровень опасности. Из-за частого перепада температур этой зимой пострадали дороги. В Минске сейчас специалисты круглосуточно заняты ямочным ремонтом, а весной и летом будут полностью менять асфальт там, где это необходимо.

Армения

Февраль в Армении обещает быть жарким, хотя обычно это самый холодный месяц в году. По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха во всех регионах на четыре – пять градусов превысит норму. Сегодня в столице ясно, ветра нет, но повышена влажность. Поэтому даже при небольшом минусе специалисты советуют одеваться теплее.

Кыргызстан

В Кыргызстане сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется до плюс 12 градусов. Смог над городом рассеется. Чтобы улучшить экологическую обстановку в столице, жители Бишкека и местные предприятия продолжают озеленять парки и скверы. В прошлом году, несмотря на пандемию, высадили почти 10 тысяч молодых кустов и деревьев. К акции может присоединиться любой желающий. Список парков и рекомендованных к посадке растений можно узнать в муниципалитете.

Таджикистан

В Душанбе переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. В связи с хорошей погодой в отдельных районах Таджикистана уже начали готовить почву к посевной. Ближе к концу месяца планируют посадить лук, морковь и картофель.