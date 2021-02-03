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Погода в СНГ: на севере и востоке Казахстана метель, в Кыргызстане солнечно и тепло
03.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Снегопад и
Казахстан
В регионы Казахстана пришла непогода. На севере и востоке страны метель. Некоторые дороги перекрыты из-за гололеда. В отдельных районах ожидается штормовой ветер с порывами до 28 метров в секунду. Южную столицу ночью и утром накрыл густой туман. Но, несмотря на это, алматинский аэропорт работал в штатном режиме. Сегодня в городе обещают солнечную погоду. Ясно будет в горах и на равнинной местности. Температура воздуха – плюс девять градусов.
Беларусь
В Беларуси сегодня от минус двух до плюс трех градусов. Синоптики обещают небольшой снег. В южных областях страны на дорогах гололедица, там объявили «оранжевый» уровень опасности. Из-за частого перепада температур этой зимой пострадали дороги. В Минске сейчас специалисты круглосуточно заняты ямочным ремонтом, а весной и летом будут полностью менять асфальт там, где это необходимо.
Армения
Февраль в Армении обещает быть жарким, хотя обычно это самый холодный месяц в году. По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура воздуха во всех регионах на четыре – пять градусов превысит норму. Сегодня в столице ясно, ветра нет, но повышена влажность. Поэтому даже при небольшом минусе специалисты советуют одеваться теплее.
Кыргызстан
В Кыргызстане сегодня тепло и солнечно. Воздух прогреется до плюс 12 градусов. Смог над городом рассеется. Чтобы улучшить экологическую обстановку в столице, жители Бишкека и местные предприятия продолжают озеленять парки и скверы. В прошлом году, несмотря на пандемию, высадили почти 10 тысяч молодых кустов и деревьев. К акции может присоединиться любой желающий. Список парков и рекомендованных к посадке растений можно узнать в муниципалитете.
Таджикистан
В Душанбе переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 14 градусов тепла. В связи с хорошей погодой в отдельных районах Таджикистана уже начали готовить почву к посевной. Ближе к концу месяца планируют посадить лук, морковь и картофель.
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