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Базанов: «Задача сборной Беларуси - побороться за выход на чемпионат мира»

03.02.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что перед национальной сборной будет ставиться задача побороться за выход на чемпионат мира 2022 года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы попали в очередную серьезную отборочную группу. Среди наших соперников Бельгия, которая сейчас по рейтингу первая, Уэльс — 18-й, Чехия — 44-я. Мы на данный момент 88-е. Но мы ставим задачу занять второе место и побороться за выход на чемпионат мира», — сказал Базанов в интервью блогеру Алексею Голикову.

Отметим, что помимо Бельгии, Уэльса и Чехии соперником сборной Беларуси будет команда Эстонии. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, занявшая второе место, будет играть в переходных матчах.

 
 
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Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что перед национальной сборной будет ставиться задача побороться за выход на чемпионат мира 2022 года.
 
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