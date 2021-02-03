Базанов: «Задача сборной Беларуси - побороться за выход на чемпионат мира»

Источник материала: Tut.by

Глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов заявил, что перед национальной сборной будет ставиться задача побороться за выход на чемпионат мира 2022 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы попали в очередную серьезную отборочную группу. Среди наших соперников Бельгия, которая сейчас по рейтингу первая, Уэльс — 18-й, Чехия — 44-я. Мы на данный момент 88-е. Но мы ставим задачу занять второе место и побороться за выход на чемпионат мира», — сказал Базанов в интервью блогеру Алексею Голикову.

Отметим, что помимо Бельгии, Уэльса и Чехии соперником сборной Беларуси будет команда Эстонии. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, занявшая второе место, будет играть в переходных матчах.