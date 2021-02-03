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В этом году Украина произведет танк «Оплот»

03.02.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Харьковский завод имени Малышева, входящий в состав «Укроборонпрома», подписал контракт на производство танка «Оплот». В этом году будет произведена всего одна машина, сообщает Defense Express.


Фото: unn.com.ua/ru

По имеющейся информации, контракт на танк был подписан в январе 2021 года с одним из спецэкспортеров концерна. Танк требуется, судя по всему, для показательных выступлений и выставок — так, «Оплот» должны успеть произвести до 24 августа 2021 года.

По мнению Defense Express, танк не будет иметь ничего общего с реальным серийным образцом. Дело в том, что сейчас «Оплоты» имеют большую часть комплектующих российского производства, а программа импортозамещения рассчитана до 2023 года.

Не все понятно и с ценой контракта на танк — в соглашении указана сумма в 3,5 миллиона долларов, а себестоимость «Оплота» при использовании западных комплектующих составляет порядка пяти миллионов долларов. Реальный же срок изготовления танка с нуля составляет не менее восьми месяцев, что не оставляет шансов сделать это до последней декады августа.

Т-84 «Оплот» — это наиболее современный украинский танк, модификация советского Т-80. Машина имеет новую систему управления огнем, командирский прицел, сварную башню, новую динамическую защиту и систему оптико-электронного противодействия «Варта».

 
 
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Контракт должен быть исполнен до августа, чтобы машина успела поучаствовать в параде.
 
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