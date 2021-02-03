10 примеров, что происходит с задержанными администраторами «деструктивных» Telegram-чатов

Источник материала: Tut.by

За последние полгода белорусы не раз читали новости о задержании администраторов или владельцев «деструктивных» Telegram-чатов. Но что происходит после того, как задержанных снимут на видео на фоне государственного флага? Вспоминаем несколько примеров.

Администратор районных чатов «Жудро-соседи» и «Тарасово» — сутки



Фото: МВД Беларуси / YouTube

30 января в Telegram-канале пресс-службы МВД Беларуси опубликовали сообщение о задержании «31-летнего администратора телеграм-чатов» «Жудро-суседзi» (Минск) и «Тарасово» (Минский район). Причем в прикрепленном к посту ролике внимание особо акцентировалось на БЧБ-флагах дома у задержанного.

Отмечалось, что в отношении задержанного был составлен административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, а также вынесено официальное предупреждение в соответствии с законом «О противодействии экстремизму».

«Известно, что молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения „змагарского“ толка на объекты городской инфраструктуры», — заявляет пресс-служба МВД.

Позже «Еврорадио» написало , что задержанный — это эндоваскулярный хирург Сергей Бровка, который работает в 10-й городской клинической больнице в Минске. 1 февраля он получил 15 суток административного ареста по первой части статьи 23.34.

Администратор «Сухарево-97» и «Сухарево News» — сутки



Кадр из видео. Источник: МВД Беларуси / YouTube

15 января МВД сообщило о задержании 31-летнего минчанина, который, по словам пресс-службы, создал и администрировал несколько «дворовых» телеграм-чатов, включая «Сухарево-97», а также телеграм-канал «Сухарево News». Как утверждает ведомство, минчанин призывал подписчиков участвовать в дворовых и районных акциях протеста. В прикрепленном видео мужчина говорит, что создал чаты в сентябре, чтобы помочь местным жителям организоваться для проведения маршей.

По сведениям лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», минчанина зовут Иван Бондаренко. После задержания он попал в 4-ю городскую больницу, откуда его забрали силовики. По информации сайта spiski.live, человек с таким именем, которого также забрали 15 января из 4-й ГКБ, уже отбыл свои 15 суток и вышел на свободу.

Спустя неделю, 22 января, ведомство написало о задержании 28-летней жительницы Минска, которая была соадминистратором чата «Сухарево-97». В квартире девушки нашли «протестную символику, ноутбук и тематическую литературу». При этом она говорит на видео, что хранила дома «Погоню», которая признана историко-культурной ценностью, и флаги БСДП «Грамада», членом которой она является. Также на кадрах обыска мелькает обложка романа Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя». Имя девушки не называется, лишь отмечается, что «действиям минчанки будет дана правовая оценка».

Минчанка, управлявшая чатом «Контроль автозаков Минск» — сутки



Источник: МВД Беларуси / YouTube

15 декабря на СТВ сообщили про задержание 25-летней минчанки, которая «являлась одним из основных управленцев канала и одноименного чата «Контроль автозаков Минск».

По информации центра «Весна», имя девушки — Анна Аленская. 16 декабря суд Советского района Минска назначил ей 15 суток ареста за участие в акции 25 октября.

Затем 31 декабря тот же суд рассмотрел очередное административное дело против Анны — в тот раз ее судили за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) и неповиновение сотруднику милиции (ст. 23.4 КоАП). Минчанку обвинили в том, что у нее 29 декабря после отбывания 15-суточного ареста в здании РУВД Советского района, куда она была направлена на профилактическую беседу, якобы состоялся конфликт с сотрудниками милиции, после которого девушка оказала сопротивление при задержании. В суде рассмотрение дела Анны приостановили, а ее саму направили на судебно-психиатрическую экспертизу — 1 января она отправилась домой. При этом «Весна» отмечает, что, по их сведениям, уголовное дело против девушки возбуждено не было.

Электромонтер из Лиды, создавший в Telegram «доску позора» для силовиков и управлявший чатом «Лида страна для жизни» — суд



Скриншот видео МВД Беларуси

«Задержан электромонтер из Лиды, создавший в Telegram «доску позора» для силовиков», — говорится в посте в Telegram-канале пресс-службы МВД от 27 ноября. Тогда ведомство заявило, что «задержанный публиковал анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами и что в паблик попадали схожие сведения о членах семей правоохранителей». Также, по информации ведомства, лидчанин управлял чатом «Лида страна для жизни».

В посте отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК РБ).

Позже выяснилось, что администратора телеграм-канала «Доска позора Лида» зовут Иван Касперович. Некоторое время он находился под подпиской о невыезде. В январе над ним начался процесс, первое заседание прошло 20-го числа, причем тогда же прямо в здании суда были задержаны несколько человек, пришедших поддержать Ивана.

Иван рассказал, что по итогам того суда ему дали два года «домашней химии», плюс он должен выплатить 3000 рублей в качестве компенсации морального вреда представителю власти (залог ему вернули).

«Домашняя химия» — ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть осужденный остается дома, но должен выполнять ряд правил — например, ходить на работу, отмечаться в милиции.

Однако, по словам Касперовича, в отношении него завели еще одно уголовное дело — за распространение и сбор личных данных, сейчас идет следствие.

Администратор Telegram-канала и регионального чата Солигорска — возбуждено уголовное дело

20 ноября МВД сообщило о задержании 38-летнего основателя и администратора «деструктивного» Telegram-канала Солигорска. На сайте Следственного комитета говорится , что солигорчанин был администратором регионального чата и в постах «обучал лиц участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Отмечается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 (Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок) УК Беларуси.

Студент-медик, администрировавший «Белые халаты» и чат « Медики и Волонтеры » — подозреваемый по уголовной статье



Скриншот видео МВД Беларуси

19 ноября МВД разместило в Telegram сообщение о задержании 20-летнего студента медвуза — администратора телеграм-канала «Белые халаты», а также чата «Медики и Волонтеры». В МВД заявили, что «участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах».

Позже оказалось, что имя задержанного Владислав Мартинович. Отец Владислава рассказал «Медиазоне», что юноша работал в компании «ФармБонус», которая продвигала цифровую медицину.

Владислав стал подозреваемым в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), однако в чем они заключаются, МВД не объяснило. Сейчас Владислав находится в СИЗО-1, «Весна» признала его политзаключенным.

Администратор телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог» — под стражей, возбуждено уголовное дело

2 ноября МВД опубликовало пост, что задержан 21-летний минчанин, администратор телеграм-чата «Минск. Перекрытие дорог».

«Задержанный разрабатывал планы блокировки транспортных артерий: определял места, рассчитывал нужное количество участников, предоставлял инструкции поведения и распределял роли», — говорилось в сообщении.

По словам ведомства, следователи возбудили уголовное дело «за организацию и руководство действиями лиц, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушение работы транспорта». Минчанина отправили под стражу.

Администраторы чата «Водители 97» — подозреваемые по уголовному делу

31 октября появилось сообщение , что сотрудники ГУБОПиК задержали 28-летнюю минчанку, администратора телеграм-канала «Водители 97». Причем утверждалось, что «канал могут признать экстремистским». По утверждению ведомства, генпрокуратура возбудила уголовное дело по части 3 статьи 361 УК — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет. «Задержанная минчанка проходит по делу подозреваемой, ее заключили под стражу», — подытоживает пресс-служба МВД.

6 ноября ведомство сообщило про задержание 38-летней минчанки, которую назвало «одним из основных управленцев» телеграм-канала «Водители 97» и одноименного чата. «Администратор признана Генеральной прокуратурой подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет», — отмечалось в сообщении.