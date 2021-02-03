МВД: нетрезвый водитель пытался откупиться от ГАИ — дал 100 долларов (видео)

Источник материала: Onliner

Около полуночи 30 января на заправке вблизи д. Валерьяны Узденского района экипаж ГАИ остановил Toyota. По внешним признакам 42-летний водитель из Минска был пьян, сообщает МВД. По информации министерства, мужчина попытался откупиться с помощью 100 долларов.

«Медосвидетельствование подтвердило предположение милиционеров — 2,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, — уточнили в МВД. — Чтобы избежать ответственности, задержанный в служебной машине попытался откупиться и положил между сиденьями несколько купюр номиналом 100 долларов США. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу».

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.

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