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МВД: нетрезвый водитель пытался откупиться от ГАИ — дал 100 долларов (видео)
Источник материала: Onliner
Около полуночи 30 января на заправке вблизи д. Валерьяны Узденского района экипаж ГАИ остановил Toyota. По внешним признакам 42-летний водитель из Минска был пьян, сообщает МВД. По информации министерства, мужчина попытался откупиться с помощью 100 долларов.
«Медосвидетельствование подтвердило предположение милиционеров — 2,6 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, — уточнили в МВД. — Чтобы избежать ответственности, задержанный в служебной машине попытался откупиться и положил между сиденьями несколько купюр номиналом 100 долларов США. Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу».
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки.
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Около полуночи 30 января на заправке вблизи д. Валерьяны Узденского района экипаж ГАИ остановил Toyota. По внешним признакам 42-летний водитель из Минска был пьян,...
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