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"Спали друзьями": Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым
03.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. В сети обсуждают забавный ответ знаменитости.
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Одна из подписчиц решила узнать: какие отношения связывают Бузову с резидентом Comedy Тимуром Батрутдиновым после расставания с Давой. Любопытная фанатка получила самый неожиданный и смешной ответ от поющей ведущей.
"Между нами ничего не было и быть не может. Мы реально спали друзьями", - в спешке опечаталась Бузова и рассмешила поклонников.
Некоторые фанаты предположили, что в опечатке есть скрытый смысл и понадеялись, что после расставания Бузовой с парнем, Тимур наконец-то выйдет из "френдзоны".
Ранее Бузова ответила на обвинения матери экс-возлюбленного, а попала в клинику из-за изнемождения.
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После расставания с бойфрендом, поющая ведущая стала еще больше времени проводить в соцсетях, отвечая на каверзные вопросы фолловеров и открывая личные секреты.
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