﻿ "Спали друзьями": Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Спали друзьями": Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым

03.02.2021 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. В сети обсуждают забавный ответ знаменитости.

После разрыва с Давидом Манукяном Бузова решила активизироваться: звезда сходила на несколько телепередач, сменила имидж и стала больше времени уделять поклонникам. Недавно звезда пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на самые каверзные вопросы.

Одна из подписчиц решила узнать: какие отношения связывают Бузову с резидентом Comedy Тимуром Батрутдиновым после расставания с Давой. Любопытная фанатка получила самый неожиданный и смешной ответ от поющей ведущей.

"Между нами ничего не было и быть не может. Мы реально спали друзьями", - в спешке опечаталась Бузова и рассмешила поклонников.

Некоторые фанаты предположили, что в опечатке есть скрытый смысл и понадеялись, что после расставания Бузовой с парнем, Тимур наконец-то выйдет из "френдзоны".

Ранее Бузова ответила на обвинения матери экс-возлюбленного, а попала в клинику из-за изнемождения.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После расставания с бойфрендом, поющая ведущая стала еще больше времени проводить в соцсетях, отвечая на каверзные вопросы фолловеров и открывая личные секреты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Клип «Би-2» назвали лучшим на кинофестивале в Нью-Йорке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by