"Спали друзьями": Бузова рассказала об отношениях с Батрутдиновым

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова откровенно рассказала об отношениях со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. В сети обсуждают забавный ответ знаменитости.

После разрыва с Давидом Манукяном Бузова решила активизироваться: звезда сходила на несколько телепередач, сменила имидж и стала больше времени уделять поклонникам. Недавно звезда пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на самые каверзные вопросы.

Одна из подписчиц решила узнать: какие отношения связывают Бузову с резидентом Comedy Тимуром Батрутдиновым после расставания с Давой. Любопытная фанатка получила самый неожиданный и смешной ответ от поющей ведущей.

"Между нами ничего не было и быть не может. Мы реально спали друзьями", - в спешке опечаталась Бузова и рассмешила поклонников.

Некоторые фанаты предположили, что в опечатке есть скрытый смысл и понадеялись, что после расставания Бузовой с парнем, Тимур наконец-то выйдет из "френдзоны".

Ранее Бузова ответила на обвинения матери экс-возлюбленного, а попала в клинику из-за изнемождения.

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