Источник материала: UDF



Коллаж: RT

«Мы всегда исходили из того, что конституционный процесс, о котором объявил Лукашенко, должен идти по внутреннему сценарию. Здесь нельзя на них давить, они сами должны определиться в форматах, в том, как решения принимать, какие это будут решения».

«И думаю, что к концу будущего (то есть 2021-го. — А.К.) года проект новой конституции будет готов».

Так что мероприятие сведется в основном к психотерапии для вождя, которому прошлогодние протесты наверняка сожгли немало нервов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Психотерапия для вождя Прошлогодние протесты наверняка сожгли немало нервов Лукашенко.

Сероприятие пройдет 11—12 февраля. На обсуждение будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития страны на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития. Общая численность участников и лиц, приглашенных на ВНС, составит 2.700.— Основной акцент проведенного 2 февраля совещания, судя по отчетам, был на том, как принять участников собрания, обеспечить им «комфортные условия работы и отдыха». То есть на вопросах организационно-хозяйственных, — пишет на сайтеполитический аналитик. — Тем временем в государственных СМИ разные деятели наперебой уверяют, каким историческим событием станет ВНС, но конкретики, в чем его историчность, — ноль. И совещание ясности не добавило.Похоже, Лукашенко окончательно решил, что конституционные изменения, мягко говоря, не горят. Тем более что и Кремлю не до того: свои протесты вспыхнули. 1 февраля заместитель председателя Совета безопасности Россиизаявил:Конечно, наивно думать, что Москва вовсе перестанет контролировать союзника или прикидывать сценарии, связанные с транзитом власти в Беларуси. Но с ножом к горлу по ряду причин пока подступать не станут.Лукашенко это, судя по всему, прочувствовал. Уже в интервью телеканалу «Россия 1», которое записывалось перед Новым годом, было туманно заявлено:Это означает, что с конституционными изменениями белорусский вождь вознамерился максимально тянуть резину. Можно предположить, что он и сам еще не определился, какими будут эти изменения, какого рода запасной аэродром для себя лучше подготовить. Да и вообще консерватору Лукашенко наверняка не хочется трогать любовно отстроенную за четверть века систему.Короче, не слишком вероятно, что хотя бы концептуальный каркас некой трансформации политической системы будет вынесен на совсем уже близкое ВНС.Экономические же планы властей, во-первых, далеко не так амбициозны, как в прежние времена, а во-вторых, и в их реалистичность независимые эксперты не верят. И от того, что за некие цифры дружно поднимут руки две с половиной тысячи собранных во дворце лоялистов, потенциала для выполнения планов не прибавится ни на грамм.