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Политолог о событиях в России: «Есть граждане, которые заблуждаются»

03.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Политолог о событиях в России: «Есть граждане, которые заблуждаются»

Что стоит за событиями в России и кому на руку рост протестных настроений в соседней стране? Вот как комментируют произошедшее белорусские политологи.

Вадим Боровик, политолог: «Мы должны понимать, что есть определённая социальная прослойка в России, которая будет любой повод, в том числе и уголовное дело, использовать для дестабилизации ситуации в России. Это федеральные выборы, выборы в местные органы власти, где-то какой-то фильм сняли. Они будут пытаться раскачать ситуацию. Самое главное, что надо понимать: это происходит не в интересах российского народа. Есть бенефициары, которые находятся за пределами. Есть ряд политиков, которые хотят таким способом прийти к власти и у которых цель – захват власти любым путём. И есть граждане, которые либо заблуждаются в своих намерениях, это добросовестное заблуждение, либо их вслепую используют. Они готовы идти на любые мероприятия деструктивного характера, которые напрямую нарушают общественный порядок и являются инструментом захвата власти. Но последствия многие не осознают. 


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Что стоит за событиями в России и кому на руку рост протестных настроений в соседней стране? Вот как комментируют произошедшее белорусские политологи. Вадим...
 
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