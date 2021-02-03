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Политолог о событиях в России: «Есть граждане, которые заблуждаются»
Источник материала: ОНТ
Что стоит за событиями в России и кому на руку рост протестных настроений в соседней стране? Вот как комментируют произошедшее белорусские политологи.
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Что стоит за событиями в России и кому на руку рост протестных настроений в соседней стране? Вот как комментируют произошедшее белорусские политологи. Вадим...
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