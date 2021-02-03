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КХЛ: минское «Динамо» уступило «Авангарду»

03.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

КХЛ: минское «Динамо» уступило «Авангарду»

Неудачная игра в меньшинстве и слабая реализация своих моментов: минское «Динамо» уступило «Авангарду» в Континентальной хоккейной лиге.

Один из лучших клубов Восточной конференции вышел вперед на 36-й минуте: шайбу забросил Рид Буше. В третьем периоде Найт Корбэн дважды использовал численный перевес и сделал преимущество «Авангарда» комфортным. «Динамо» ответило голом в большинстве Роба Клинкхаммера – поражение минчан 1:3. Белорусские хоккеисты «Авангарда», нападающий Андрей Стась и защитник Кирилл Готовец результативных баллов не набрали. 

Следующий выездной матч минчане проведут в пятницу против подмосковного «Витязя», а в воскресенье встретятся с «Сочи».


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Неудачная игра в меньшинстве и слабая реализация своих моментов: минское «Динамо» уступило «Авангарду» в Континентальной хоккейной лиге. Один из лучших клубов...
 
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