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Клад обнаружили под статуей Наполеона в Руане
Источник материала: ОНТ
Об уникальной находке. Под статуей Наполеона в Руане реставраторы обнаружили клад.
Во время работ наткнулись на сундук и огромный пергамент – последний сильно пострадал от влаги. Что в сундуке, тоже пока неизвестно, но утверждают учёные – там точно что-то есть. Конную статую Наполеона сняли с постамента в июне прошлого года – после того, как в ней обнаружили большую трещину. После реставрации ее вернут на место.
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Об уникальной находке. Под статуей Наполеона в Руане реставраторы обнаружили клад. Во время работ наткнулись на сундук и огромный пергамент – последний сильно...
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