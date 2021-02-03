Клад обнаружили под статуей Наполеона в Руане

Источник материала: ОНТ

Об уникальной находке. Под статуей Наполеона в Руане реставраторы обнаружили клад.

Во время работ наткнулись на сундук и огромный пергамент – последний сильно пострадал от влаги. Что в сундуке, тоже пока неизвестно, но утверждают учёные – там точно что-то есть. Конную статую Наполеона сняли с постамента в июне прошлого года – после того, как в ней обнаружили большую трещину. После реставрации ее вернут на место.





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