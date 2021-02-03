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Клад обнаружили под статуей Наполеона в Руане

03.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Клад обнаружили под статуей Наполеона в Руане

Об уникальной находке. Под статуей Наполеона в Руане реставраторы обнаружили клад.

Во время работ наткнулись на сундук и огромный пергамент – последний сильно пострадал от влаги. Что в сундуке, тоже пока неизвестно, но утверждают учёные – там точно что-то есть. Конную статую Наполеона сняли с постамента в июне прошлого года – после того, как  в ней обнаружили большую трещину. После реставрации ее вернут на место.


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Об уникальной находке. Под статуей Наполеона в Руане реставраторы обнаружили клад. Во время работ наткнулись на сундук и огромный пергамент – последний сильно...
 
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