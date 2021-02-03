Две бомбы взорвались возле дома и в машине депутата парламента Греции

Источник материала: ОНТ

В Греции возле дома депутата парламента Константиноса Богданоса прогремел взрыв. Об этом информирует пресс-служба партии «Новая демократия».

Уточняется, что сработали два взрывных устройства. Полностью был разрушен автомобиль депутата, сам Богданос не пострадал.

Партия связывает инцидент с делом террориста Димитриса Куфонтинаса, который был осужден на 11 пожизненных сроков.

Фото: Global Look Press/Giorgos Kontarinis

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