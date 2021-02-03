Дожди и наводнения в Европе: жителей прибрежных поселений эвакуируют

Источник материала: ОНТ

В Европе бушует шторм. В Британии, Франции и Бельгии – дожди и наводнения. Жителей прибрежных поселений эвакуируют.

В Париже вышла из берегов Сена. В столице объявлен желтый уровень тревоги из-за риска наводнения. Вода уже заливает тротуары. Несколько участков реки пришлось перекрыть.

Из-за оттепели и дождей критическая ситуация на западе Германии. Две реки вышли из берегов. Спасатели из песка строят защитные валы, но и это уже не помогает. Самая тяжелая ситуация в Дюссельдорфе, Кельне и Кобленце.

Потопы также в Италии и Люксембурге. Опасность половодья в Европе будет оставаться до конца недели.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram