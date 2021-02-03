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Дожди и наводнения в Европе: жителей прибрежных поселений эвакуируют
Источник материала: ОНТ
В Европе бушует шторм. В Британии, Франции и Бельгии – дожди и наводнения. Жителей прибрежных поселений эвакуируют.
В Париже вышла из берегов Сена. В столице объявлен желтый уровень тревоги из-за риска наводнения. Вода уже заливает тротуары. Несколько участков реки пришлось перекрыть.
Из-за оттепели и дождей критическая ситуация на западе Германии. Две реки вышли из берегов. Спасатели из песка строят защитные валы, но и это уже не помогает. Самая тяжелая ситуация в Дюссельдорфе, Кельне и Кобленце.
Потопы также в Италии и Люксембурге. Опасность половодья в Европе будет оставаться до конца недели.
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В Европе бушует шторм. В Британии, Франции и Бельгии – дожди и наводнения. Жителей прибрежных поселений эвакуируют. В Париже вышла из берегов Сена. В столице...
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