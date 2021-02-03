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ЧЕ по баскетболу: белорусская команда встретится со сборной Польши

03.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЧЕ по баскетболу: белорусская команда встретится со сборной Польши

Важный поединок сегодня у белорусских баскетболисток: в квалификации чемпионата Европы встреча со сборной Польши.

Заключительные поединки отборочного этапа проходят в Риге. Завтра белоруски встретятся с соперницами из Великобритании, а 6 февраля вновь сыграют с командой Польши. Команда Беларуси начала отбор в ноябре, уверенно обыграв сборную Великобритании – 90:59. В квалификации принимают участие 33 команды. 9 победителей групп и 5 лучших команд, занявших вторые места, выйдут в финальный раунд чемпионата Европы: он пройдет с 17 по 27 июня во Франции и Испании.


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Важный поединок сегодня у белорусских баскетболисток: в квалификации чемпионата Европы встреча со сборной Польши. Заключительные поединки отборочного этапа...
 
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