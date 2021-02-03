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Семья, занятость и доходы: важные аспекты развития социально-трудовой сферы обсудили в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие – таков задел на пятилетие. Важные аспекты развития социально-трудовой сферы обсудили в Минске.
Круглый стол собрал специалистов в области труда и социальной защиты, здравоохранения, образования и экономики, чтобы выработать конкретные предложения по повышению качества жизни населения. Это и увеличение ВВП, рост инвестиций, повышение продолжительности жизни.
Новые подходы - для укрепления демографического потенциала, развития семейной политики, устойчивого роста доходов. Все предложения направят разработчикам программы социально-экономического развития.
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Счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие – таков задел на пятилетие. Важные аспекты развития социально-трудовой сферы...
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