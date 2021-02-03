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Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому
Источник материала: ОНТ
Фракция ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – за жизнь») в Верховной раде Украины инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Причиной послужили введенные санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Об этом
Ранее
Фото: Иван Николаев/ТАСС
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Фракция ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – за жизнь») в Верховной раде Украины инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Причиной послужили введенные...
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