Оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому

Источник материала: ОНТ

Фракция ОПЗЖ («Оппозиционная платформа – за жизнь») в Верховной раде Украины инициирует импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Причиной послужили введенные санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича, прозвучавшее 3 февраля с трибуны парламента.

Ранее сообщалось , что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нескольких украинских телеканалов. В частности, ограничения предполагают прекращение ретрансляции телепрограмм и запрет на использование радиочастотного ресурса страны. Персональные санкции также было решено ввести против владельца телеканала ZIK Тараса Козака, являющегося депутатом партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». С 3 февраля NewsOne, ZIK и «112 Украина» прекратили вещание, программы каналов теперь будут доступны для просмотра только на YouTube.

Фото: Иван Николаев/ТАСС

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