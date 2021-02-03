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Актрисе Аглае Тарасовой грозит 15 суток ареста за участие в незаконной акции в Москве
Источник материала: ОНТ
Административный арест до 15 суток грозит актрисе Аглае Тарасовой. Артистка была задержана на несанкционированной протестной акции в центре Москвы. Об этом
По словам юриста, 3 февраля в Тимирязевский районный суд Москвы поступили материалы в отношении Тарасовой.
Аглая Тарасова известна ролями в фильмах «Лед» и «Лед-2», а также в сериале «Интерны».
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Административный арест до 15 суток грозит актрисе Аглае Тарасовой. Артистка была задержана на несанкционированной протестной акции в центре Москвы. Об этом...
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