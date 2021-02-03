Студенческие протесты в Турции перерастают в столкновения с полицией

Источник материала: ОНТ

В Турции не прекращаются студенческие протесты, которые всё чаще перерастают в столкновения с полицией.

Накануне в Анкаре задержаны 69 человек. Столичная молодежь поддержала студентов в Стамбуле, которые протестуют против назначения ректора Босфорского университета. Акции продолжаются уже месяц. Неделя началась с драки между протестующими и полицией, а также задержаниями.

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