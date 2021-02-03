|
Студенческие протесты в Турции перерастают в столкновения с полицией
Источник материала: ОНТ
В Турции не прекращаются студенческие протесты, которые всё чаще перерастают в столкновения с полицией.
Накануне в Анкаре задержаны 69 человек. Столичная молодежь поддержала студентов в Стамбуле, которые протестуют против назначения ректора Босфорского университета. Акции продолжаются уже месяц. Неделя началась с драки между протестующими и полицией, а также задержаниями.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Турции не прекращаются студенческие протесты, которые всё чаще перерастают в столкновения с полицией. Накануне в Анкаре задержаны 69 человек. Столичная молодежь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)