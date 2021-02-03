Пьяный россиянин угнал автобус и протаранил машины полиции

Источник материала: ОНТ

В Приморском крае (Россия) мужчина протаранил на несколько патрульных автомобилей на угнанном пассажирском автобусе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Артем. С территории организации был угнан пассажирский автобус Hyundai County. Угонщик спровоцировал ДТП с грузовой машиной Mitsubishi Fuso и скрылся с места аварии, продолжив движение.

Правоохранители преследовали нарушителя. Мужчина, пытаясь уйти от погони, таранил патрульные машины.

Инспекторы ГИБДД безуспешно требовали остановить автобус. После этого было применено табельное оружие – стреляли по колесам. Автобус съехал в кювет, угонщика задержали.

Нарушителем оказался 33-летний житель Артема, ранее мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Свой поступок задержанный пояснил желанием добраться в Уссурийск. Установлено, что мужчина был пьян.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: МВД РФ

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram