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Пьяный россиянин угнал автобус и протаранил машины полиции
Источник материала: ОНТ
В Приморском крае (Россия) мужчина протаранил на несколько патрульных автомобилей на угнанном пассажирском автобусе. Об этом
Уточняется, что инцидент произошел в городе Артем. С территории организации был угнан пассажирский автобус Hyundai County. Угонщик спровоцировал ДТП с грузовой машиной Mitsubishi Fuso и скрылся с места аварии, продолжив движение.
Правоохранители преследовали нарушителя. Мужчина, пытаясь уйти от погони, таранил патрульные машины.
Инспекторы ГИБДД безуспешно требовали остановить автобус. После этого было применено табельное оружие – стреляли по колесам. Автобус съехал в кювет, угонщика задержали.
Нарушителем оказался 33-летний житель Артема, ранее мужчина никогда не получал водительское удостоверение. Свой поступок задержанный пояснил желанием добраться в Уссурийск. Установлено, что мужчина был пьян.
Правонарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото: МВД РФ
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В Приморском крае (Россия) мужчина протаранил на несколько патрульных автомобилей на угнанном пассажирском автобусе. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по...
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