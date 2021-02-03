Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе

Источник материала: ОНТ

Международная федерация футбольной истории и статистики признала португальского футболиста итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду лучшим игроком десятилетия в Европе.

Второе место в рейтинге занял испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Тройку лидеров замкнул вратарь «Баварии» немец Мануэль Нойер.

Ранее сообщалось , что в матче за Суперкубок Италии против «Наполи» Роналду забил свой 760-й мяч и таким образом установил единоличный рекорд по количеству голов в истории футбола.

Фото: Global Look Press/imagephotoagency/imago-images

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