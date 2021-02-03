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Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе
Источник материала: ОНТ
Международная федерация футбольной истории и статистики
Второе место в рейтинге занял испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Тройку лидеров замкнул вратарь «Баварии» немец Мануэль Нойер.
Ранее
Фото: Global Look Press/imagephotoagency/imago-images
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