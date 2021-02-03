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Три украинских телеканала прекратили вещание после указа Зеленского
Источник материала: ОНТ
Украинские телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина» прекратили вещание после подписания Владимиром Зеленским указа о применении к ним санкций. Об этом 3 февраля
Программы телеканалов теперь будут доступны для просмотра только на YouTube.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против нескольких украинских телеканалов. В частности, ограничения предполагают прекращение ретрансляции телепрограмм и запрет на использование радиочастотного ресурса страны.
Уточняется, что персональные санкции также было решено ввести против владельца телеканала ZIK Тараса Козака, являющегося депутатом партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
Фото: Global Look Press/George Cracknell Wright/Keystone Press Agency
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Украинские телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина» прекратили вещание после подписания Владимиром Зеленским указа о применении к ним санкций. Об этом 3 февраля...
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