ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Невероятная находка в старом доме удивила британцев

03.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Невероятная находка в старом доме удивила британцев

  • 3.02.2021, 13:13
Невероятная находка в старом доме удивила британцев
Джорджия Уокер
Фото: SWNS

Они открыли тайну восьмидесятилетней давности.

Джорджия Уокер и Джеймс Моррис из английского города Малверн делали ремонт в старом доме, который они купили в 2017 году, и неожиданно открыли тайну восьмидесятилетней давности. Британцы нашли письма, датированные 1943 годом, пишет "Сегодня".

"Первое письмо и газету мы нашли между половыми досками. По всей видимости, их использовали в качестве изоляционного материала. Часть этих документов мы собираемся поместить в рамку и повесить на стену", – рассказывает 27-летняя Уокер.

Все послания были написаны из города Дерби женщиной по имени Гэтт и адресованы бывшей невесте ее брата ЛеслиБетти. В одном из писем речь шла о подготовке к свадьбе, а в другом – о разрыве помолвки.


Джорджия Уокер нашла письма прежних жильцов своего дома
Фото: SWNS

Гэтт требовала, чтобы Бетти вернула помолвочное кольцо, которое в преддверии свадьбы подарила ей мать Лесли.

"Дорогая Бетти, верни мне банковскую книжку Лесли и кольцо, так как Лес просил меня продать его и положить деньги на банковский счет. Платья, как ты знаешь, опять отправят в церковь в субботу. Забери их, я почищу и верну тебе", – цитирует слова Гэт издание Metro.

Уокер и Моррис были удивлены, что документы не нашел никто из предыдущих жильцов здания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они открыли тайну восьмидесятилетней давности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: на севере и востоке Казахстана метель, в Кыргызстане солнечно и тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by