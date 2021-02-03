Источник материала: Хартия'97

Невероятная находка в старом доме удивила британцев 3.02.2021, 13:13

Джорджия Уокер

Фото: SWNS

Они открыли тайну восьмидесятилетней давности.

Джорджия Уокер и Джеймс Моррис из английского города Малверн делали ремонт в старом доме, который они купили в 2017 году, и неожиданно открыли тайну восьмидесятилетней давности. Британцы нашли письма, датированные 1943 годом, пишет "Сегодня" .

"Первое письмо и газету мы нашли между половыми досками. По всей видимости, их использовали в качестве изоляционного материала. Часть этих документов мы собираемся поместить в рамку и повесить на стену", – рассказывает 27-летняя Уокер.

Все послания были написаны из города Дерби женщиной по имени Гэтт и адресованы бывшей невесте ее брата Лесли – Бетти. В одном из писем речь шла о подготовке к свадьбе, а в другом – о разрыве помолвки.



Джорджия Уокер нашла письма прежних жильцов своего дома

Фото: SWNS

Гэтт требовала, чтобы Бетти вернула помолвочное кольцо, которое в преддверии свадьбы подарила ей мать Лесли.

"Дорогая Бетти, верни мне банковскую книжку Лесли и кольцо, так как Лес просил меня продать его и положить деньги на банковский счет. Платья, как ты знаешь, опять отправят в церковь в субботу. Забери их, я почищу и верну тебе", – цитирует слова Гэт издание Metro.

Уокер и Моррис были удивлены, что документы не нашел никто из предыдущих жильцов здания.

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