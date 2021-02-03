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Шпана из подворотни

03.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Шпана из подворотни

  • 3.02.2021, 13:03
Шпана из подворотни
Дмитрий Гудков

Кремль снова показал свое ничтожество.

Российский политик Дмитрий Гудков прокомментировал в «Фейсбуке» вчерашний приговор Симоновского суда Москвы, отправивший Алексея Навального за решетку:

— И даже здесь показали все свое ничтожество. Считаете врагом, предателем, иностранным агентом – а сажаете со шкодливой пакостностью по смехотворному предлогу.

Шпана из подворотни была и осталась. Захватившая суд, надевшая на себя погоны, мантии, шапку Мономаха – но от этого не ставшая менее подлой и менее трусливой.

И менее тупой, потому что из всех вариантов выбирает самый злой – и ведущий в тупик, из которого выход только один: взрыв стенки, которой перегорожена дорога вперед.

Путин собрался сидеть на штыках. До смерти. Он надеется построить себе еще десятки дворцов, переписать их на своих корешей и умереть, утащив с собой по возможности как можно больше людей: посаженных, замученных, убитых. Тех, кто хотел чего-то большего, чем жизнь при дряхлеющих злодеях.

Что мы противопоставим ему – зависит только от нас. Ни от кого больше.

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