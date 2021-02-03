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Шпана из подворотни
Источник материала: Хартия'97
Шпана из подворотни
Кремль снова показал свое ничтожество.
Российский политик Дмитрий Гудков прокомментировал в
— И даже здесь показали все свое ничтожество. Считаете врагом, предателем, иностранным агентом – а сажаете со шкодливой пакостностью по смехотворному предлогу.
Шпана из подворотни была и осталась. Захватившая суд, надевшая на себя погоны, мантии, шапку Мономаха – но от этого не ставшая менее подлой и менее трусливой.
И менее тупой, потому что из всех вариантов выбирает самый злой – и ведущий в тупик, из которого выход только один: взрыв стенки, которой перегорожена дорога вперед.
Путин собрался сидеть на штыках. До смерти. Он надеется построить себе еще десятки дворцов, переписать их на своих корешей и умереть, утащив с собой по возможности как можно больше людей: посаженных, замученных, убитых. Тех, кто хотел чего-то большего, чем жизнь при дряхлеющих злодеях.
Что мы противопоставим ему – зависит только от нас. Ни от кого больше.
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Кремль снова показал свое ничтожество.
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