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Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?
Источник материала: Хартия'97
Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?
Официальный представитель КГБ прокомментировал эту информацию.
Еще вчера в различных телеграм-каналах появились сообщения о том, что бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса задержали. Сегодня появилось информация о задержании бывшего председателя правления «Белинвестбанка», а теперь исполняющего обязанности директора ОАО «Белорусская лесная компания» Геннадия Сысоя. Пока официально подтверждения этой информации нет, пишет
— Комитет государственной безопасности не подтверждает и не опровергает данную информацию, — рассказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.
Жена Сергея Румаса Жанна подтвердила
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официальный представитель КГБ прокомментировал эту информацию.
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