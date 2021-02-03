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Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?

03.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?

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  • 3.02.2021, 12:58
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Задержан экс-премьер Беларуси Сергей Румас?
Сергей Румас

Официальный представитель КГБ прокомментировал эту информацию.

Еще вчера в различных телеграм-каналах появились сообщения о том, что бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса задержали. Сегодня появилось информация о задержании бывшего председателя правления «Белинвестбанка», а теперь исполняющего обязанности директора ОАО «Белорусская лесная компания» Геннадия Сысоя. Пока официально подтверждения этой информации нет, пишет onliner.by.

— Комитет государственной безопасности не подтверждает и не опровергает данную информацию, — рассказал официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

Жена Сергея Румаса Жанна подтвердила nn.by информацию, что ее супруга нет дома.

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официальный представитель КГБ прокомментировал эту информацию.
 
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