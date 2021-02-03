Источник материала: Хартия'97

Клип «Би-2» назвали лучшим на кинофестивале в Нью-Йорке 3.02.2021, 12:56

Музыканты группы поддерживали протестующих в Беларуси.

Клип группы «Би-2» «Бог проклятых» получил две премии фестиваля New York Cinematography Awards. Об этом представители группы написали в Facebook коллектива.

В сообщении сказано, что клип отметили за операторскую работу и наградили как лучший.

— Тем временем, «Бог проклятых» получил две премии на международном фестивале New York Cinematography Awards — за лучший музыкальный видеоклип и лучшую операторскую работу среди музыкальных видео. Спасибо режиссеру Вове Беседину и всей команде, работавшей над «Богом проклятых».

По композиции трехминутное видео на трек «Бог проклятых» больше похоже на фильм с символичным сюжетом в духе готических романов и мощной кульминационной сценой. Режиссер клипа Владимир Беседин признался, что при написании сценария черпал вдохновение в классических хоррорах — «Сияние» Стенли Кубрика и Psycho Альфреда Хичкока.

Напомним, что музыканты группы «Би-2» активно поддерживали протестующих в Беларуси .

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