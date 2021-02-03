Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса прокомментировала инсайд о его задержании

Источник материала: KYKY

Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса Жанна прокомментировала инсайд о его задержании. Она не знает, где находится ее супруг.

«Дома его нет, ребята. Я пока ничего не буду давать никаких комментариев. Давайте я сама разберусь», — сказала Жанна Румас «Нашей Ниве».

Сегодня утром, 3 февраля, ряд телеграм-каналов, ссылаясь на источники, распространили информацию о задержании Сергея Румаса. Эти сведения пока не получили официального подтверждения или опровержения. Вместе с тем дозвониться до Румаса не получается — абонент недоступен. В последний раз экс-премьер был онлайн в мессенджере сегодня в пять утра.

Румас — профессиональный банкир. Возглавлял Совмин с августа 2018 года, покинул этот пост в июне 2020-го. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», — комментировал Лукашенко отставку Сергея Румаса.