|
Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса прокомментировала инсайд о его задержании
Источник материала: KYKY>
Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса Жанна прокомментировала инсайд о его задержании. Она не знает, где находится ее супруг.
«Дома его нет, ребята. Я пока ничего не буду давать никаких комментариев. Давайте я сама разберусь», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса Жанна прокомментировала инсайд о его задержании. Она не знает, где находится ее супруг. «Дома его нет, ребята. Я пока...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)