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Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса прокомментировала инсайд о его задержании

03.02.2021 13:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса Жанна прокомментировала инсайд о его задержании. Она не знает, где находится ее супруг.

«Дома его нет, ребята. Я пока ничего не буду давать никаких комментариев. Давайте я сама разберусь», — сказала Жанна Румас «Нашей Ниве».

  • Сегодня утром, 3 февраля, ряд телеграм-каналов, ссылаясь на источники, распространили информацию о задержании Сергея Румаса. Эти сведения пока не получили официального подтверждения или опровержения. Вместе с тем дозвониться до Румаса не получается — абонент недоступен. В последний раз экс-премьер был онлайн в мессенджере сегодня в пять утра.
  • Румас — профессиональный банкир. Возглавлял Совмин с августа 2018 года, покинул этот пост в июне 2020-го. «Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую», — комментировал Лукашенко отставку Сергея Румаса.

 
 
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Жена бывшего премьера Беларуси Сергея Румаса Жанна прокомментировала инсайд о его задержании. Она не знает, где находится ее супруг. «Дома его нет, ребята. Я пока...
 
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