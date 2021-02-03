«Дома его нет. Давайте я сама разберусь». Жена Румаса прокомментировала слухи о задержании мужа

Источник материала: Салiдарнасць

В интернете появились слухи о задержании экс-премьера Сергея Румаса. Информация официально не подтверждена. Однако «Наша ніва» дозвонилась жене Сергея Румаса, Жанне Румас.





Он подтвердила, что мужа дома нет.

— В интернете пишут разное о вашем муже, как нам на это реагировать?

— Мне то, что пишут, неизвестно. Я не владею такой информацией…

— Так а ваш муж где?

— Я не знаю, дома его нет.

— Когда его не стало дома?

— Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь.

Корреспондент «НН» также подъехал к коттеджу Румасов в Дроздах — никаких признаков жизни там не видно. Телефон Сергея Румаса выключен, последний раз он был онлайн в мессенджере сегодня в 5 утра.

Напомним, что 16 августа супруга экс-премьера Жанна Румас разместила у себя в Фейсбуке селфи с мужем с крыши Банка развития в Минске на фоне протестующих, но позже удалила.





«Лукашенко взялся за зачистку всех, кто мог выказать какую-либо нелояльность»

«Задержание Румаса, если это правда, скорее всего, политически мотивировано, — пишет политолог Павел Усов. — Лукашенко взялся за зачистку всех, кто мог выказать какую-либо нелояльность, сомнения в «мудрости» вождя. В условиях «военного положения» правящая верхушка должна быть полностью консолидирована, сомневающиеся и колеблющиеся — уничтожены. Если и был какой-то раскол в элитах, то диктатор решил его устранить репрессиями.

Учитывая, что Румас считался «либералом» его арест должен стать окончанием реформистского уклона в окружении Лукашенко. Понятно, что реформы и мысли о реформах в условиях террора — деструктивны.

Также, нельзя исключать, что силовой блок, который сегодня господствует в политическом пространстве, расширяет сферы своего влияния и убирает конкурентов. Полагаю, что это начало серьезного противостояния внутри правящего класса, соответственно приведет к дальнейшей деградации управления».

«В мае прошлого года Румас был отправлен в отставку. Лукашенко тогда испугался «заговора банкира», — напоминает Дмитрий Болкунец. — В августе экс-премьер был замечен на акции протеста.

Румас пользовался огромным уважением в Москве и это бесило Лукашенко. В его системе координат диалог с Россией может вести только один человек».

Андрей Стрижак предлагает свои версии того, за что могли взять Румаса:

— Румас был главой Банка развития РБ, когда тот курировал провалившуюся модернизацию деревообработки. Было заведено уголовное дело, по которому многие руководители и банка и деревообрабатывающих предприятий были посажены/отправлены под домашний арест;

— По информации от силовиков, главное требование освобождения для арестантов — показания против Сергея Румаса;

— Под удар попал еще и Туровский молокозавод, в котором у бывшего премьера, по информации, также есть интересы;

— Шерстят все благотворительные и гуманитарные проекты, в которых участвовал Банк развития. А сделали они не мало, например, поддерживали детские дома и сотрудничали с БПЦ (например, воссоздали Туровский крест);

— Знаменитое фото жены Румаса, где она запечатлела себя и своего мужа на фоне протестного шествия и позитивно об этом отозвалась — лишь верхушка айсберга. Лукашенко считает Румаса предателем.

Ну и самый главный вывод: банковский сектор, как и сфера IT — это место где люди получают большие зарплаты. Люди с большими зарплатами, как правило, меньше думают о том, чтобы дотянуть до получки и купить в рассрочку телевизор, а больше думают о свободах и правах. Не удивительно что именно из банковского сектора вышел на бой с Лукашенко Виктор Бабарико, — отмечает Андрей Стрижак.

Господа банкиры, арест Геннадия Сысоева, экс-главы правления «Белинвестбанка» вам о чем-то говорит? Будете ждать пока вас по одному передушат, или начнем вместе работать на перемены?