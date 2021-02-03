Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки

Источник материала: Onliner

Американский парикмахер Джейсон Шнайдмен уверен, что прическа может полностью изменить человека. И доказывает это на практике — он со своей командой регулярно проводит акции, во время которых приводит в порядок шевелюры (или то, что от них осталось) бездомных — людей, оказавшихся на улице не всегда по собственной инициативе.

Шнайдмену сейчас 50 лет, а первую свою стрижку он сделал в 14-летнем возрасте, рассказывает Boredpanda. С тех пор он самозабвенно занимается любимым делом — меняет людей к лучшему (именно так мужчине видится стрижка).

С описываемой инициативой Шнайдмен выступил пять лет назад, и с тех пор она переросла в движение по помощи бездомным.



У Шнайдемана есть свой бизнес — THEMENSGROOMER. И Джейсон не скрывает, что проект позволяет продвигать его. Это значит, что социальную активность нужно прекратить? Вряд ли



Леону 54 года, у него есть 27-летняя дочь. Он пытается «соскочить» с мета, и пока ему удается. Может, жизнь наладится



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Не все «клиенты» Джейсона делятся историями своей жизни



Вряд ли жить на улицу уходят от хорошей жизни, однако утверждать наверняка нельзя



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Роберт оказался на улице около трех лет назад. Когда-то он играл в бейсбол, пытался стать актером (добился некоторого успеха), управлял рестораном. Потом случились «обстоятельства»



