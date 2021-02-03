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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки

03.02.2021 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американский парикмахер Джейсон Шнайдмен уверен, что прическа может полностью изменить человека. И доказывает это на практике — он со своей командой регулярно проводит акции, во время которых приводит в порядок шевелюры (или то, что от них осталось) бездомных — людей, оказавшихся на улице не всегда по собственной инициативе.

Шнайдмену сейчас 50 лет, а первую свою стрижку он сделал в 14-летнем возрасте, рассказывает Boredpanda. С тех пор он самозабвенно занимается любимым делом — меняет людей к лучшему (именно так мужчине видится стрижка).

С описываемой инициативой Шнайдмен выступил пять лет назад, и с тех пор она переросла в движение по помощи бездомным.

Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки
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Посмотрите, как изменились бездомные после хорошей стрижки

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Американский парикмахер Джейсон Шнайдмен уверен, что прическа может полностью изменить человека. И доказывает это на практике — он со своей командой регулярно...
 
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