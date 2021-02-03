Еще одно лобовое ДТП: Peugeot врезался во встречный DAF

Источник материала: Onliner

Смертельная авария произошла вчера вечером на трассе Р53 Слобода — Новосады. Как сообщили в ГУГАИ МВД, 26-летний водитель Peugeot 406 не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с двигавшимся в направлении Минска автопоездом DAF под управлением 31-летнего жителя Гродно.





В результате ДТП водитель легковушки — борисовчанин, который работал в Смолевичах на одном из предприятий — скончался на месте аварии от полученных телесных повреждений. В машине он был один.









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