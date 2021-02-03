Катерина Потеева: «Стыдно, что моим президентом был Лукашенко»

Источник материала: UDF



Катерина Потеева. Фото: nn.by

«В марте 2020-го, когда началась пандемия и когда у нас не ввели карантин, не закрыли границ, я доказывала мужу и своим знакомым, какой Лукашенко молодец, что давал нам жить и работать без ограничений. Я не посетила ни один пикет и не поставила подписи ни за Бабарико, ни за Цепкало, ни за Тихановского. Моим президентом был Лукашенко. Теперь мне стыдно, как и стыдно перед теми людьми, которые уже в 2010 году подставляли свои спины омоновцам, а я, условно говоря, думала о том, что надеть и съесть… А потом увидела, как нас обманывают. Вокруг были эти задержания, автозаки… И уже 9 августа я стояла в очереди на избирательный участок с белой лентой.



Окна нашего дома, кстати, выходят прямо на школу. И мой сосед сверху, военный в отставке, с балкона следил за теми, кто шел голосовать. Помню, как он радостно чуть ли не кричал: «Катя, мы победили, людей с белыми лентами гораздо больше!» А потом нам сказали о 80%, а по телевидению назвали нас «массовкой, купленной оппозицией». Сидеть дома больше было не возможно. Муж попытался меня никуда не отпускать. И я прям кричала, что разойдусь с ним. Как не идти, когда разрывает? Меня будто бы что-то душило изнутри…»

«То, что происходит с нами, — это насморк»

«Страшно ли мне? Страшно. Но, к сожалению, очень много видели мои глаза. Мне несколько раз в неделю снятся сны с современным белорусским сюжетом. Кому сказать! На нашем холодильнике на всякий случай висит визитка с телефоном няни и контакты людей, которым нужно позвонить — самые важные подсказки родным на случай, если вдруг не вернешься домой. Уезжать из страны не собираюсь точно: такой любви к Беларуси, к нашим людям я никогда не испытывала. Моё место рядом с белорусами, которые борются за правду под бело-красно-белым флагом», — Катерина отмечает, что ей никогда не было дела до флага, но в этом году красно-зеленый стал ассоциироваться исключительно с автозаками.



«То, что происходит с нами сейчас, — это насморк. Он затяжной, длительный, но если его лечить, то он так или иначе пройдет. Правда, белорусы должны быть готовы стать жителями той страны, о которой они мечтают. Не класть в карман взятки, порождая коррупцию, не выполнять домашнее задание за своих детей, не мусорить, не стесняться сделать замечание, чтобы на улице убрали за собакой… Все будет хорошо, если ты сам начнешь делать хорошее. Станешь примером для своей семьи, друзей, коллег, случайных знакомых. Просто бери и делай. Не жди лучших времен.



И еще, как мне кажется, нам все же нужно разговаривать по-белорусски. Потому что это язык нашей нации, это наша самоидентификация, наши корни, которые нам специально обрубали на протяжении многих лет, без которых нас снова будет легко выдернуть как сорняк. Судьбу Беларуси как государства нам, простым людям, решить сложно. Но судьбу белорусов как народа решать только нам самим».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Катерина Потеева: «Стыдно, что моим президентом был Лукашенко» «Стыдно перед теми людьми, которые уже в 2010-м году подставляли свои спины...»

Катерина понимает, что в сегодняшней ситуации любые смелые публичные высказывания могут оказаться опасными.Она верит, что белорусы скоро победят. Точнее, она уверена в этом. Правда есть одно «но»: