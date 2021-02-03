Появилось видео жуткой аварии под Крупками, в которой при столкновении фур погибли водители

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео лобового столкновения двух фур под Крупками. В этой аварии погибли оба водителя.

Напомним, лобовая авария произошла 29 января, около 19.00, на 484-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ. По предварительной информации, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Scania.

В результате аварии Mercedes загорелся. В ДТП погибли оба водителя — 54-летний уроженец Кобрина и 45-летний уроженец Молодечно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).