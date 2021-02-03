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Появилось видео жуткой аварии под Крупками, в которой при столкновении фур погибли водители
Источник материала: Tut.by
В Сети
Напомним, лобовая авария
В результате аварии Mercedes загорелся. В ДТП погибли оба водителя — 54-летний уроженец Кобрина и 45-летний уроженец Молодечно.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
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По предварительной информации, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Scania.
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