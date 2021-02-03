Футбольный Polo: лифтбек Volkswagen получил версию Football Edition

Источник материала: Tut.by

Volkswagen в рамках партнерства с УЕФА создал особую серию нового поколения Polo — называется она Football Edition.





Специальное исполнение Polo построено на базе комплектации Status и будет предлагаться с несколькими двигателями — объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а также 125-сильным мотором 1.4 TSI в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».





Футбольная версия Polo внешне отличается накладками на передние пороги Football Edition, а также шильдиком с названием спецверсии на крышке багажника. Оснащение дополнено передним центральным подлокотником, салонными ковриками с логотипом Euro 2020, камерой заднего вида, а также мультимедиа-системой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Bluetooth/App-Connect и шестью динамиками, USB-разъемами для задних пассажиров.





В качестве бонуса покупатели Polo Football Edition получат так называемый комплект болельщика — это рюкзак, шарф, грим и плюшевый «мишка-болельщик».

Производство специальной версии Polo планируется в марте, а в продажу автомобили поступят в апреле 2021 года. Цены будут объявлены позже. К слову, исполнение Football Edition было и у прежнего седана Polo.