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Sony отчиталась, сколько уже продала PS5

03.02.2021 14:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Sony опубликовала отчет, в котором в том числе говорится о продажах игровой приставки нового поколения PlayStation 5. По сравнению с предыдущим годом компания достигла «рекордной квартальной прибыли». Об этом также пишет издание The Verge.


За 2020 год (а по сути, меньше чем за два месяца с начала продаж консоли в середине ноября прошлого года) Sony удалось продать 4,5 миллиона экземпляров PS5. И это несмотря на дефицит. На этом фоне, правда, продажи консолей предыдущего поколения — PS4 — пошли вниз, спрос снизился на 77%, то есть до 1,4 миллиона копий.

Но в целом у Sony все хорошо — в сравнении с 2019 годом в 2020-м выручка возросла на 40% и составила 8,4 миллиарда долларов. Операционная прибыль при этом увеличилась на 50% до отметки в 763,3 миллиона долларов — за это стоит благодарить продажи игр и сервисов.

Но, похоже, новенькие PS5 компания все еще продает себе в убыток — во всяком случае, расходы на запуск консоли как минимум не полностью покрываются с прибыли от ее продаж. Якобы Sony и вовсе отдает PlayStation 5 себе в убыток ради захвата большей доли рынка. Тем не менее запуск приставки вряд ли можно назвать неудачным. В 2013 году на старте PS4 та консоль также разошлась тиражом в 4,5 миллиона копий.

Добавим, что точных прогнозов о том, когда на PS5 пропадет дефицит и консоль получится купить без предзаказа, просто придя в магазин, пока нет. Но, по сведениям The New York Times, конкурирующая Xbox Series X будет в дефиците как минимум полгода. Вероятно, такой прогноз можно сделать и относительно PS5.

 
 
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