Николюк: Социологическое исследование, заявленное Лукашенко, это ответ «протестунам»

Источник материала: Салiдарнасць

Зачем властям понадобилось опрашивать белорусов и что они хотят узнать?

Александр Лукашенко анонсировал масштабное социологическое исследование. По его словам, опрашиваемым будут задаваться «конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей». Село, малые города и районные центры фактически не исследовались, сказал Лукашенко. В ближайшие дни предполагается опросить трудовые коллективы отдельных предприятий.

– Это нельзя назвать общенациональным социологическим исследованием, что, впрочем, не исключает профессиональности опроса, – считает социолог и политолог Сергей Николюк. – Смею предположить, что это некий ответ «протестунам». К массовым протестам, которые начинались летом, предприятия активно не подключились. И власть видит в крупных предприятиях свою опору. Безусловно, ее волнует, что там происходит. Представителей рабочих коллективов на Всебелорусском народном собрании видят центральной группой. То есть, там будет очень удобно сообщить о результатах опроса рабочих.

В стране хватает государственных социологических служб, которые профессионально проводят социологические исследования. Проблема не в том, правильно или неправильно они что-то оценивают, а в том, что результаты опросов, особенно общественно-политических, они не публикуют. А комментировать отдельные цифры, которые появляются, нет смысла. Еще Маркс говорил: «Всеобщий дух бюрократии есть тайна». И мы это сегодня наблюдаем.

Подобные действия социологических служб социолог сравнивает с мошенничеством.

– Возьмем Институт социологии НАН, – приводит пример Сергей Николюк. – Его бывший директор Игорь Котляров в своих интервью не раз рассказывал о том, что институт регулярно исследует социально-политическую ситуацию в стране. И при этом в академическом журнале «Социологический альманах», который выходит раз в год, соответствующая информация отсутствует. В последнем номере, за прошлый год, слово «выборы» в значении электорального процесса употребляется один раз и то – относительно истории выборов в США. Ведь Институт социологии создан для исследования белорусского общества. Он финансируется из бюджета, то есть изучает общество на деньги общества, но результаты своих исследований обществу не сообщает. Это разве нормально?

По поводу привлечения к исследованию зарубежных социологических компаний, а Лукашенко сделал на этом акцент («надо подключить, может быть, россиян. Если наши «свядомыя» начнут ногами шпынять россиян, просьба подключить украинцев»), высказал следующее мнение:

– Я вижу в этом элемент имитации, поскольку она лежит в основе существования этого государства. Идея из разряда «давайте пригласим» появилась, возможно, потому, что сейчас у нас наблюдается противостояние с Западом, и люди не доверяют внутренним заявлениям. Вопрос лишь в том, кого пригласят. В той же России есть разные социологические службы – и прогосударственные, и независимые. Такая же ситуация и в Украине. Однако нужно понимать, что результатами исследований может распоряжаться только заказчик.