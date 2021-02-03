В Кремле сравнили акции протеста в России и Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил акции протеста в России и Беларуси.



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Так, он отметил, что в российских и белорусских акциях есть похожие элементы, связанные с провокациями.

Также спикер Кремля подчеркнул, что Россия и Беларусь это «две разные страны», в которых сложились «разные ситуации, разные причины». В этой связи, он «это не отождествлял как-то».