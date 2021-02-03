|
В Кремле сравнили акции протеста в России и Беларуси
Источник материала: Навiны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил акции протеста в России и Беларуси.
Так, он отметил, что в российских и белорусских акциях есть похожие элементы, связанные с провокациями.
Также спикер Кремля подчеркнул, что Россия и Беларусь это «две разные страны», в которых сложились «разные ситуации, разные причины». В этой связи, он «это не отождествлял как-то».
Кроме этого Песков, как передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил акции протеста в России и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)