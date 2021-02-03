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В Кремле сравнили акции протеста в России и Беларуси

03.02.2021 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил акции протеста в России и Беларуси.

В Кремле сравнили акции протеста в России и Беларуси
Фото pixabay.com

Так, он отметил, что в российских и белорусских акциях есть похожие элементы, связанные с провокациями.

Также спикер Кремля подчеркнул, что Россия и Беларусь это «две разные страны», в которых сложились «разные ситуации, разные причины». В этой связи, он «это не отождествлял как-то».

Кроме этого Песков, как передает «Эхо Москвы», заявил, что «Кремль беспокоят несанкционированные протестные акции в стране — такая активность должна жестко подавляться».

 
 
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 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил акции протеста в России и Беларуси.
 
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