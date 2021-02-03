Суд посадил пятерых минчан за повреждение авто жены милиционера

Суд Минского района 3 февраля вынес приговоры по уголовному делу в отношении пятерых минчан, задержанных 29 сентября 2020 года в микрорайоне Боровая.





Дело рассмотрел судья Виктор Шевцов.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , пятерых мужчин обвинили в групповом повреждении автомобиля жены милиционера. Они прокололи шины, заделали монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов. Эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство). Материальный ущерб составил 5.222 рубля 88 копеек.

31-летний безработный Егор Евстратов и 32-летний работник пиццерии Андрей Нечипор осуждены каждый на три года колонии в условиях общего режима (ч. 2 ст. 339, ч. 1 ст. 295-3 УК). 28-летний развозчик пиццы Павел Сахарчук — на два года и месяц колонии в условиях общего режима (ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 296 УК). К двум годам колонии в условиях общего режима приговорен 32-летний работник метро Артем Анищук (ч. 2 ст. 339 УК). Самый суровый приговор вынесен 39-летнему тренеру по каратэ Антону Быковскому — шесть лет колонии в условиях усиленного режима (ч. 2 ст. 339, ст. 329, ч. 1 ст. 328 УК).

Антона Быковского также обвинили в незаконном посеве, выращивании конопли в собственном гараже в Минском районе и хранении наркотического средства дома. У Егора Евстратова после задержания нашли дома горючие вещества. Павла Сахарчука также осудили за сбыт Андрею Нечипору телескопической дубинки, которую нашли при обыске машины.

Осужденные должны выплатить исковые требования потерпевшему сотруднику МВД Александру Гейцу (он работает заместителем начальника отдела организации оперативно-режимной работы по ВК, ИК, ЛТП департамента исполнения наказания) — 1 тысячу рублей и компенсацию морального ущерба в 3 тысячи рублей.

Минчан задержали 29 сентября сотрудники ГУБОПиК и СОБР возле поврежденной машины. На видео, которое распространили пресс-служба МВД и ONT NEWS, видно, что силовики при задержании использовали оружие. Один из задержанных был сильно избит. По показаниям обвиняемых, при повреждении автомобиля и задержании присутствовало около девяти человек, на скамье подсудимых — пять. Остальные граждане в материалах дела фигурируют как «неустановленные лица» или вообще отсутствуют. По мнению обвиняемых, это были сотрудники правоохранительных органов.

Быковский признал вину по статьям 328 и 339 Уголовного кодекса частично, Евстратов — по ст. 295-3 УК полностью признал вину, а по ст. 339 УК — частично. Сахарчук полностью признал вину. Анищук также полностью признал вину, Нечипор — не признал.

Все обвиняемые ранее не привлекались к уголовной ответственности.