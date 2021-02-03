|
Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью
Источник материала: АФН
Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью с 8 февраля, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", - говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью с 8 февраля, сообщила пресс-служба правительства РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)