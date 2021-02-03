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Россия возобновила железнодорожное сообщение с Беларусью

03.02.2021 14:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью с 8 февраля, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", - говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью с 8 февраля, сообщила пресс-служба правительства РФ.
 
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