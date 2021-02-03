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Появилась информация о задержании Сергея Румаса

03.02.2021 14:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что задержан бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Данную информацию не удалось подтвердить у жены политика и в МВД, СК и КГБ. Впрочем, опровергнуть эту информацию тоже не смогли.

Ситуация с задержанием сложилась неоднозначная: «Наша нива» дозвонилась жене Сергея Румаса, которая сказала, что мужа нет дома и что с ним - она точно не знает.

«Я пока ничего не буду давать, никаких комментариев, давайте я сама разберусь», - скала Жанну Румас.

Официальный представитель КГБ Андрей Ярош сказал в комментарии Onliner.by про задержание Румаса: «Комитет государственной безопасности не подтверждает и не опровергает данную информацию».

В СК и МВД информацию тоже отказались комментировать. 

Кроме того, по неподтвержденной официально информации был задержан бывший председатель правления «Белинвестбанка», а ныне исполняющий обязанности ОАО «Белорусская лесная компания» Геннадий Сысоев, сообщается об аресте «топов» «Белагропромбанка».  Возможно, все задержания связаны между собой.

Никаких официальных комментариев и данных на этот счет нет, БДГ будет следить за событиями.

Справка

Сергей Румас занимал пост премьер-министра Беларуси с 2018 по 2020 год. 3 июня прошлого года его сняли с должности. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги.

 
 
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Сегодня некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что задержан бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Данную информацию не удалось подтвердить у жены...
 
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