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Появилась информация о задержании Сергея Румаса
Источник материала: БДГ
Сегодня некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что задержан бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Данную информацию не удалось подтвердить у жены политика и в МВД, СК и КГБ. Впрочем, опровергнуть эту информацию тоже не смогли.
Ситуация с задержанием сложилась неоднозначная: «Наша нива»
«Я пока ничего не буду давать, никаких комментариев, давайте я сама разберусь», - скала Жанну Румас.
Официальный представитель КГБ Андрей Ярош сказал в
В СК и МВД информацию тоже отказались комментировать.
Кроме того, по неподтвержденной официально информации
Никаких официальных комментариев и данных на этот счет нет, БДГ будет следить за событиями.
Справка
Сергей Румас занимал пост премьер-министра Беларуси с 2018 по 2020 год. 3 июня прошлого года его сняли с должности. По словам Александра Лукашенко, Румас захотел уйти в бизнес и зарабатывать деньги.
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Сегодня некоторые телеграм-каналы сообщили о том, что задержан бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Данную информацию не удалось подтвердить у жены...
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