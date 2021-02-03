В США оценили возможность ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард оценил возможность военного столкновения с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания Военно-морского института США в среду, 3 февраля.





Как отмечает адмирал, со времен распада СССР Пентагону не приходилось рассматривать возможность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась.





"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", - заявил военный.





По его мнению, Вашингтону не стоит исключать возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников. Он подчеркивает, что Россия и Китай начали проводить агрессивную политику, пока Минобороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом - страны бросают вызов международным нормам силовыми способами, "невиданными со времен разгара холодной войны".





Ричард призывает не оставлять эти действия без ответа, а США должны "активно конкурировать", чтобы сдерживать агрессию других стран.





"Уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может еще больше их подзадорить", - резюмировал адмирал.