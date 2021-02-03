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Шведская компания купила Easybrain за 640 млн долларов. Офис разработки - в Минске
Источник материала: Партизан
Разработчика мобильных игр Easybrain Limited поглотила шведская компания Embracer Group. Об этом сообщается в пресс-релизе покупателя.
Цена сделки — 640 млн долларов в день сделки плюс до 125 млн долларов при достижении финансовых показателей в течение 6 лет.
Топ-менеджеры Easybrain Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич станут третьими по величине акционерами Embracer, а Easybrain — восьмой по счёту дочерней компанией Embracer. Руководители Easybrain останутся прежними.
Embracer Group раскрывает некоторые детали сделки. Цена покупки в первый день с учётом свободных денежных средств и без учёта заёмных средств составляет 640 млн долларов и оплачивается вновь выпущенными акциями Embracer B.
При этом акции на 130 млн долларов будут выданы при/после закрытии без ограничений на продажу. Акции ещё на 220 млн держатели смогут продать через полгода, на 145 млн — по истечении года, а ещё на 145 млн — будут заблокированы на два года. При условии выполнения согласованных финансовых показателей в течение шести лет предусмотрена дополнительная выплата размером 125 млн долларов в виде акций Embracer.
Таким образом, общая максимальная сумма сделки — 765 млн долларов. Чтобы заработать по максимуму, EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, прибыль до вычета процентов и налогов) за шестилетний период в сумме должна превышать 600 млн долларов.
Easybrain оценивает свою выручку за 2020 год в 210 млн долларов (111 млн долларов — в 2019 году), EBIT — в 70 млн долларов (18 млн долларов — в 2019 году).
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Разработчика мобильных игр Easybrain Limited поглотила шведская компания Embracer Group. Об этом сообщается в пресс-релизе покупателя.
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