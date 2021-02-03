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Мнение: Румаса рассматривали в Кремле как одного из кандидатов на переходный период
Источник материала: Партизан
Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич
"Если Румас действительно задержан, то стоит поинтересоваться с кем из РФ он мог иметь контакты за последине два месяца.
В Кремле недовольны затягиванием времени. На переходный период нужна кандидатура, потенциальная популярная у ядра протестов и авторитетная среди управленцев. Румас - одна из таких фигур.
Парадокс в том,что в той же роли (возврат во власть как часть политики по снижению протестных настроений) он может быть полезен и Лукашенко.
Но всё упирается в ещё один вопрос: бОльшего страха. То есть страшна возможная игра Москвы с окружением либо чуть позже усиление потенциально самостоятельного игрока.
Развязка первого акта будет, максимум, к субботе", - пишет Тышкевич.
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Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич прокомментировалвозможное задержание экс-премьера Сергея Румаса
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