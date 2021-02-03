Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили неожиданную особенность в таянии льдов Антарктиды 3.02.2021, 14:20

Но есть нюанс, опровергающий прежние климатические модели.

Ученые из США обнаружили отклонения от климатических моделей, которые предсказывали различные варианты таяния льда и снега в Антарктиде, пишет nv.ua .

Более подробная модель показывает, что, хотя скорость таяния льда на Южном полюсе быстро увеличивается, в этом графике есть неровности и кратковременные перерывы от таяния.

«Ледяной щит не изменяется с постоянной скоростью — это более сложно, чем линейное изменение. Изменения более динамичны: скорость расплава меняется в зависимости от времени», — объясняет Лей Ван, который занимается исследованиями в области гражданского, экологического и геодезического строительства в Университете штата Огайо.

Климатические прогнозы несовершенны по своей природе и подлежат постоянному пересмотру по мере того, как мы узнаем больше, но те, которые у нас есть для тающего ледяного покрова Антарктиды, вызывают больше споров, чем большинство других. Хотя большинство моделей согласны с тем, что полярный лед сокращается, степень таяния при различных сценариях сильно различается.

Фактически, в течение многих лет ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) не могли прийти к единому мнению о том, как этот тающий лед в конечном итоге будет способствовать повышению уровня моря. В конце концов, было так много споров, что комиссия просто упустила данные.

Сегодня модели МГЭИК для антарктического льда значительно улучшились, но когда дело доходит до будущих прогнозов глобального повышения уровня моря, ученые говорят, что возможность полного обрушения массивного ледяного покрова Южного полюса по- прежнему остается единственным крупнейшим источником неопределенности.

«Я не говорю, что таяние льда в Антарктиде не является острой проблемой — она все еще очень остра. Вся Антарктида очень быстро теряет массу. Это всего лишь проблема временного масштаба и проблема скорости, и наши модели, которые предсказывают изменение уровня моря, должны это отражать», — говорит Ван.

Сегодня многие климатические прогнозы не принимают во внимание изменчивую погоду в Антарктиде, и это может привести к тому, что ученые недооценивают общее влияние ледникового щита на повышение уровня моря или скорость, с которой это произойдет.

Эта новая и более динамичная модель, учитывающая темпы изменений в Антарктике с использованием данных со спутников NASA, основана на гораздо большей детализации, чем стандартные регрессионные модели.

В то время как ледяной щит Западной Антарктики показывает тенденцию таяния льда на несколько десятилетий, например, ледяной покров Восточной Антарктики демонстрирует более быстрые колебания.

В краткосрочной перспективе авторы обнаружили, что экстремальные снегопады в Восточной Антарктике могут в некоторой степени дополнить непрерывную потерю льда в ледниковом покрове Западной Антарктики.

В последние годы таяние льда в южном полушарии начало ускоряться с угрожающей скоростью в соответствии с нашими наихудшими сценариями. С 2012 года исследования показывают, что скорость таяния льда в Антарктиде утроилась по сравнению с двумя десятилетиями ранее.

Поскольку эта обширная ледяная земля становится все более нестабильной, эксперты опасаются, что скорость таяния еще больше возрастет. Более половины шельфовых ледников, удерживающих антарктический ледяной покров, уже близки к разрушению.

Если мир нагреется на 3 градуса по Цельсию, некоторые модели предполагают, что таяние льда в Антарктиде может поднять океаны на 6,5 метров, что приведет к перемещению миллионов людей и затоплению множества прибрежных городов.

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