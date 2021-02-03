Источник материала: Хартия'97

СМИ: Россия готовится к отключению от глобального интернета 3.02.2021, 14:15

SWIFT «зажгла фитиль».

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ, не исключил возможность отключения России от глобальной сети.

Экс-президент России заявил местному информагентству «Интерфакс», что Россия «юридически и технологически» готова отключиться от глобального интернета в случае необходимости, пишет арабское издание Al-Ain (перевод — inosmi.ru ).

«Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета (Рунета), но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы», — добавил он.

Российский политик заверил, что «к отключению Рунета от мирового интернета все готово как с технической, так и с законодательной точки зрения, но такой шаг делать трудно и никто бы этого не хотел».

Медведев признал, что обособление российского сегмента интернета — это лишь запасной план на экстремальный случай, если Россию отключат от глобальной сети.

«Ключевые права на управление интернетом — в США», — напомнил он.

Заместитель председателя Совета национальной безопасности РФ подтвердил: «Отключение России от глобальной сети возможно, но у властей есть план действий на этот случай».

SWIFT «зажгла фитиль»

Дмитрий Медведев также напомнил о постоянных разговорах об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

«Постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — уточнил он.

В 2019 году был принял закон о «суверенном интернете», согласно которому российские власти могут отключить российский сегмент интернета от глобальной сети. Тем не менее многие эксперты сомневаются в способности России сделать этот шаг с технологической точки зрения.

На прошлой неделе Роскомнадзор заявил, что оштрафует семь социальных сетей за распространение информации, призывающей выходить на массовые акции протеста.

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