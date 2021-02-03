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Официальное телевидение Екатеринбурга показало фильм про дворец Путина

03.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Официальное телевидение Екатеринбурга показало фильм про дворец Путина

  • 3.02.2021, 13:42
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Официальное телевидение Екатеринбурга показало фильм про дворец Путина

При входе на сайт ТВ срабатывала переадресация на страницу с расследованием.

В Екатеринбурге сайт официального городского телеканала - «Четвертого канала» в ночь на среду, 3 февраля, подвергся взлому. При входе на него срабатывала переадресация на страницу с расследованием «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о дворце Путина под Геленджиком, сообщает dw.com.

Управляющая телеканалом Элеонора Расулова подтвердила, что портал взломали, и связала это с тем, что пароль от сайта был сравнительно легким. «Технические специалисты всю ночь занимались вопросом, и к утру сайт начал работать в штатном режиме. Сейчас компания, которая создавала сайт, проводит аудит. Ждем результата, чтобы исключить подобные инциденты в будущем», - сказала Расулова.

Руководитель «Четверки» также отметила, что в настоящее время у пользователей большой интерес к сайту, поскольку недавно телекомпания в честь своего 30-летия объявила розыгрыш квартиры.

Расследование про дворец Путина

ФБК выпустил фильм-расследование Дворец для Путина 19 января. В нем говорится, что президент России пользуется резиденцией на Черном море, стоившей не меньше 100 млрд рублей и построенной на деньги его друзей и связанных с ними компаний. Фильм набрал больше 100 млн просмотров на YouTube.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил основателю ФБК Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Политику назначили два года и восемь месяцев колонии общего режима.

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При входе на сайт ТВ срабатывала переадресация на страницу с расследованием.
 
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