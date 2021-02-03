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«Дома его нет»: жена Румаса прокомментировала информацию о задержании экс-премьера

03.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Дома его нет»: жена Румаса прокомментировала информацию о задержании экс-премьера

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  • 3.02.2021, 13:42
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«Дома его нет»: жена Румаса прокомментировала информацию о задержании экс-премьера
Жанна и Сергей Румас

Телефон бывшего чиновника выключен.

В интернете появилась информация о задержании экс-премьера Сергея Румаса. Информация официально не подтверждена. «Наша ніва» дозвонилась жене Сергея Румаса, Жанне Румас.

Он подтвердила, что мужа дома нет.

— В интернете пишут разное о вашем муже, как нам на это реагировать?

— Мне то, что пишут, неизвестно. Я не владею такой информацией…

— Так а ваш муж где?

— Я не знаю, дома его нет.

— Когда его не стало дома?

— Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь.

Корреспондент «НН» также подъехал к коттеджу Румасов в Дроздах — никаких признаков жизни там не видно. Телефон Сергея Румаса выключен, последний раз он был онлайн в мессенджере сегодня в 5 утра.

Напомним, что 16 августа супруга экс-премьера Жанна Румас разместила у себя в «Фейсбуке» селфи с мужем с крыши Банка развития в Минске на фоне протестующих, но позже удалила.


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Теги: Минск
 
 
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