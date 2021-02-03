|
«Дома его нет»: жена Румаса прокомментировала информацию о задержании экс-премьера
Источник материала: Хартия'97
«Дома его нет»: жена Румаса прокомментировала информацию о задержании экс-премьера
Телефон бывшего чиновника выключен.
В интернете
Он подтвердила, что мужа дома нет.
— В интернете пишут разное о вашем муже, как нам на это реагировать?
— Мне то, что пишут, неизвестно. Я не владею такой информацией…
— Так а ваш муж где?
— Я не знаю, дома его нет.
— Когда его не стало дома?
— Дома его нет, ребята. Я пока не буду давать никаких комментариев, давайте я сама разберусь.
Корреспондент «НН» также подъехал к коттеджу Румасов в Дроздах — никаких признаков жизни там не видно. Телефон Сергея Румаса выключен, последний раз он был онлайн в мессенджере сегодня в 5 утра.
Напомним, что 16 августа супруга экс-премьера Жанна Румас разместила у себя в «Фейсбуке» селфи с мужем с крыши Банка развития в Минске на фоне протестующих, но позже удалила.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефон бывшего чиновника выключен.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)