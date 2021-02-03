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За кого украинцы готовы проголосовать на президентских выборах?

03.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

За кого украинцы готовы проголосовать на президентских выборах?

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  • 3.02.2021, 13:31
  • 1,266
За кого украинцы готовы проголосовать на президентских выборах?

Стали известны результаты опроса.

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать около 22% украинцев, среди тех, кто определился, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, пишет «Новое время».

Социологи предлагали опрошенным два списка с возможными кандидатами в президенты.

Так, Зеленского готовы поддержать 22,1% по результатам двух списков.

За сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 17,5% и 13,5% опрошенных соответственно, за лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко — 13,1% и 13,7%.

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