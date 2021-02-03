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Жители Дзержинска предупредили карателей

03.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Дзержинска предупредили карателей

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  • 3.02.2021, 13:30
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Жители Дзержинска предупредили карателей

Нарушение присяги народу — это серьезное отягчающее обстоятельство.

Дзержинск напомнил карателям, что они давали присягу.

Жители города записали видео, напоминающее, что нарушение присяги — это, согласно пункту 12 части 1 статьи 64 Уголовного кодекса, отягчающее обстоятельство.

«А преступлений вы совершили много. Поэтому, согласно действовавшему до 9-го августа законодательству, при выборе между пожизненным заключением и смертной казнью суд выберет для убийц и насильников в погонах более строгое наказание», — сообщает телеграм-канал МКБ, опубликовавший видео.

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Нарушение присяги народу — это серьезное отягчающее обстоятельство.
 
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