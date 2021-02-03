﻿ Бесплатные участки, акцент на арендное жилье, «квадрат» за зарплату. Минстройархитектуры «обрисовало» ближайшую пятилетку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бесплатные участки, акцент на арендное жилье, «квадрат» за зарплату. Минстройархитектуры «обрисовало» ближайшую пятилетку

03.02.2021 14:41 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Комплексная индивидуальная застройка, арендные квартиры, доступность жилья — о главных направлениях в жилищном строительстве в новой пятилетке рассказал сегодня начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов. Итак, важный акцент в новой пятилетке — строительство индивидуального жилья усадебного типа на выделенных участках с уже подведенной в непосредственной близости транспортной и инженерной инфраструктурой. Комплексную застройку будет вести один субъект, который также должен обеспечить ввод объектов общественного назначения во встроенных и пристроенных помещениях в домах. Приоритет на выделение участков под такую застройку получат организации, имеющие собственные производственные мощности.

— Это позволит иметь единый архитектурный комплекс в этой застройке, исключить дома-долгострои, — отметил Владислав Шаповалов. — И сократит в среднем до одного года строительство.

Планируется предоставлять гражданам безвозмездно неиспользуемые земельные участки для строительства жилья в так называемых неперспективных деревнях с условием наведения порядка как на самом участке, так и на прилегающей территории. Это позволит снизить нагрузку на жилищное строительство в областных центрах и крупных городах.

Еще один значимый акцент — развитие арендного жилья с привлечением частного капитала. «Мы уже внесли свое предложение в правительство, принимая во внимание европейский опыт, где граждане в основном прибегают к арендному жилью вместо собственного», — добавил Владислав Шаповалов. Получит развитие и «зеленое» строительство: предстоит разработать и внедрить национальные стандарты в этой сфере, развить добровольную сертификацию строительства объектов по таким стандартам.

«Будет уделяться особое внимание ценам на жилье. Средняя стоимость 1 кв. м жилья, строящегося с государственной поддержкой, без учета индивидуальных застройщиков, будет поддерживаться на уровне не выше средней заработной платы. Ведь комфортное жилье — это очень важно, но стоимость должна быть доступной для граждан», — подчеркнул Владислав Шаповалов. Развитию компактного недорогого жилья поспособствует технология строительства каркасных домов из сборного железобетона.

Рост спроса населения на жилье будет увязан с такими инструментами, как кредитование, лизинг, ипотека, жилищно-строительные сбережения. «Планируется, что уровень обеспеченности населения жильем в 2025 году составит не менее 28,5 кв. м на человека», — заключил представитель Минстройархитектуры.

Поселите дома теплый ламповый звук. Проигрыватели винила в Каталоге

Виниловый проигрыватель Crosley Cruiser Deluxe (голубой)
2 отзыва
ременной привод, 33 1/3, 45 и 78 об/мин, электронное переключение скоростей, встроенный фонокорректор, тонарм поворотный (прямой), картридж с подвижным магнитом (MM), цвет голубой
291 р.
4 предложения
Виниловый проигрыватель Audio-Technica AT-LP120XUSB-BK
2 отзыва
прямой привод, 33 1/3, 45 и 78 об/мин, электронное переключение скоростей, встроенный фонокорректор, тонарм поворотный (изогнутый), картридж с подвижным магнитом (MM), цвет черный
913 р.
9 предложений
Виниловый проигрыватель Denon DP-29F (серебристый)
2 отзыва
ременной привод, 33 1/3, 45 об/мин, электронное переключение скоростей, встроенный фонокорректор, тонарм поворотный (прямой), картридж с подвижным магнитом (MM), цвет черный
485 р.
4 предложения

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комплексная индивидуальная застройка, арендные квартиры, доступность жилья — о главных направлениях в жилищном строительстве в новой пятилетке рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Климов рассказал, кто и с какими целями спланировал протестную волну в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by