Бесплатные участки, акцент на арендное жилье, «квадрат» за зарплату. Минстройархитектуры «обрисовало» ближайшую пятилетку

Источник материала: Onliner

Комплексная индивидуальная застройка, арендные квартиры, доступность жилья — о главных направлениях в жилищном строительстве в новой пятилетке рассказал сегодня начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Владислав Шаповалов. Итак, важный акцент в новой пятилетке — строительство индивидуального жилья усадебного типа на выделенных участках с уже подведенной в непосредственной близости транспортной и инженерной инфраструктурой. Комплексную застройку будет вести один субъект, который также должен обеспечить ввод объектов общественного назначения во встроенных и пристроенных помещениях в домах. Приоритет на выделение участков под такую застройку получат организации, имеющие собственные производственные мощности.

— Это позволит иметь единый архитектурный комплекс в этой застройке, исключить дома-долгострои, — отметил Владислав Шаповалов. — И сократит в среднем до одного года строительство.

Планируется предоставлять гражданам безвозмездно неиспользуемые земельные участки для строительства жилья в так называемых неперспективных деревнях с условием наведения порядка как на самом участке, так и на прилегающей территории. Это позволит снизить нагрузку на жилищное строительство в областных центрах и крупных городах.

Еще один значимый акцент — развитие арендного жилья с привлечением частного капитала. «Мы уже внесли свое предложение в правительство, принимая во внимание европейский опыт, где граждане в основном прибегают к арендному жилью вместо собственного», — добавил Владислав Шаповалов. Получит развитие и «зеленое» строительство: предстоит разработать и внедрить национальные стандарты в этой сфере, развить добровольную сертификацию строительства объектов по таким стандартам.

«Будет уделяться особое внимание ценам на жилье. Средняя стоимость 1 кв. м жилья, строящегося с государственной поддержкой, без учета индивидуальных застройщиков, будет поддерживаться на уровне не выше средней заработной платы. Ведь комфортное жилье — это очень важно, но стоимость должна быть доступной для граждан», — подчеркнул Владислав Шаповалов. Развитию компактного недорогого жилья поспособствует технология строительства каркасных домов из сборного железобетона.

Рост спроса населения на жилье будет увязан с такими инструментами, как кредитование, лизинг, ипотека, жилищно-строительные сбережения. «Планируется, что уровень обеспеченности населения жильем в 2025 году составит не менее 28,5 кв. м на человека», — заключил представитель Минстройархитектуры.