Владелец внедорожника не дождался от властей помощи и сам стал чистить дорогу. (видео)

Источник материала: Onliner

Павел один из тех гродненцев, кто долго звонил местным властям по поводу уборки снега, но так и не дождался помощи. Когда на другом конце провода ему однозначно сказали, что никакая спецтехника чистить дорогу не приедет, мужчина понял, что рассчитывать нужно только на себя и свой Cadillac Escalade. Он придумал блестящий выход из ситуации.

— На этой улице мы покупали участки под строительство. Несколько семей успели заселиться, остальные еще строят дома. Но наша улица официально зарегистрирована, и ее должны обслуживать. Чего мы и пытались добиться регулярными звонками на протяжении недели в Подлабенский сельсовет. В итоге нам сказали однозначно — «времени нет», — рассказал «АвтоГродно» Павел.





Ситуация была непростая — по улице мог проехать только Павел на своем Cadillac Escalade. Остальные оказались неделю невыездными. А тот, кто строит дома, уже стал носить стройматериалы на спине. Павел понял, что нужно действовать, и стал искать в сети способ решить проблему по запросу «как почистить дорогу с помощью внедорожника». Вскоре он нашел изящное решение — клин из досок, который цепляется за фаркоп. Работа заняла менее получаса.

— Если три раза проехать, то убирает снег до самой земли, — говорит мужчина. — А если еще кирпичей сверху добавить, то и меньше раз придется ездить. В общем, улицу длиной в километр убрал за 20 минут. Полноприводный Cadillac Escalade 6.0 V8 тянет легко — недаром за него 500 рублей дорожного налога плачу.





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