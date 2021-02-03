К выходным могут вернуться морозы до 25 градусов. Завтра сильный снег

Источник материала: Onliner

Постепенно становится понятно, что имели в виду синоптики в прошлую пятницу, когда намекали на какие-то события в середине недели. Теперь видно, что к нам подбираются серьезные морозы, кое-где температура может опуститься до минус 25.

Завтра юг, как всегда, еще будет отказываться верить в то, что морозы в принципе существуют, — там до 3 тепла. При этом ждем сильный снег (южанам, ладно, с дождем) и ветер. Но уже в пятницу можно начинать причитать. Температура довольно резко пойдет вниз, сопровождая свой поход гололедицей и ветром. «Уровней» пока не объявлено, но это дело одной секунды.

В ночь на воскресенье возможно похолодание до минус 25. Дневной разброс — от 7 до 15 мороза. Можно снова пробовать метать кипяток ввысь .