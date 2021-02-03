Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Климов рассказал, кто и с какими целями спланировал протестную волну в Беларуси

Американская политическая система устроена несколько иначе, чем российская, и там разного рода программы воздействия, в том числе и вмешательства во внутренние дела других стран, разрабатываются специальными структурами, такими как Rand Corporation, получающими за это деньги от Госдепартамента, Пентагона и других официальных структур США, рассказал глава временной комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в ходе онлайн-брифинга. Он уточнил, что речь идет о сотнях миллионов долларов ежегодно.

"И вот там (в Rand Corporation) разработали стратегическую программу разбалансировки России, то есть как нас разбалансировать, перегрузить, чтобы потом перезагрузить. Один из разделов этой программы называется "Содействие демократии в Беларуси". Это было за год до событий создано. Там были и другие разделы ― "Дестабилизация Кавказа" ― за год до событий вокруг Нагорного Карабаха", ― рассказал Климов.

Сама по себе Беларусь страны НАТО и Запад не слишком интересует, отметил российский сенатор, "им интересна Беларусь, во-первых, как одно из слагаемых Союзного государства, во-вторых, как член ОДКБ, в третьих, как страна, с которой у нас реальное стратегическое партнерство, но самое главное, как модель, на которой можно найти способы реального развала Российской Федерации", считает политик.

Что касается населения Бларуси, то, по словам Климова, "люди очень часто втягиваются в эти процессы, не понимая, кто за ними стоит, в чьих интересах их используют, и в этом плане их отношение к конкретному политику ― это одно, это их страна и их внутреннее дело".

Протесты, которые происходят в Беларуси, их также пытаются направить с тем, чтобы ослабить Россию, резюмировал российский сенатор.

Напомним, ранее высказывания о сходстве и различиях белорусских и российских протестов прозвучали в Кремле . Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что безусловно, в протестах "есть похожие элементы, связанные с провокаторами, провокационные элементы, но в то же время мы же две разные страны, у нас разные ситуации, разные причины, поэтому я совсем бы это не отождествлял", отметил Песков.

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