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Климов рассказал, кто и с какими целями спланировал протестную волну в Беларуси
03.02.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Сергей Гунеев
"И вот там (в Rand Corporation) разработали стратегическую программу разбалансировки России, то есть как нас разбалансировать, перегрузить, чтобы потом перезагрузить. Один из разделов этой программы называется "Содействие демократии в Беларуси". Это было за год до событий создано. Там были и другие разделы ― "Дестабилизация Кавказа" ― за год до событий вокруг Нагорного Карабаха", ― рассказал Климов.
Сама по себе Беларусь страны НАТО и Запад не слишком интересует, отметил российский сенатор, "им интересна Беларусь, во-первых, как одно из слагаемых Союзного государства, во-вторых, как член ОДКБ, в третьих, как страна, с которой у нас реальное стратегическое партнерство, но самое главное, как модель, на которой можно найти способы реального развала Российской Федерации", считает политик.
Что касается населения Бларуси, то, по словам Климова, "люди очень часто втягиваются в эти процессы, не понимая, кто за ними стоит, в чьих интересах их используют, и в этом плане их отношение к конкретному политику ― это одно, это их страна и их внутреннее дело".
Протесты, которые происходят в Беларуси, их также пытаются направить с тем, чтобы ослабить Россию, резюмировал российский сенатор.
Напомним, ранее высказывания о сходстве и различиях белорусских и российских протестов
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